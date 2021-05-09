القماطي: «النمروش» شخصية «وطنية» وأدعم بقوة تعيينه وزيراً للدفاع

وصف جمعة القماطي، رئيس ما يعرف بـ«حزب التغيير»، صلاح الدين النمروش، وزير دفاع السراج، في حكومة الوفاق السابقة، بأنه شخصية «وطنية»، مشيرا إلى أنه يدعم بقوة تعيينه وزيرا للدفاع في حكومة الوحدة الوطنية.

وقال القماطي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ادعم بقوة تعيين الدكتور العقيد صلاح النمروش وزيرا للدفاع في حكومة الوحدة الوطنية”.

وأضاف “أثبت أنه شخصية وطنية يملك رؤية واستراتيجية شاملة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية. وسيكون تعيينه رسالة واضحة على الحرص في إشراك جميع الأطراف في حكومة توافقية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ ليبيا”، بحسب وصفه.

يشار إلى أن جمعة القماطي يعدّ من أشد المعادين للجيش الوطني الليبي، وبالمقابل يعتبر من أشد المؤيدين لبقاء الوجود العسكري التركي في ليبيا، كما أن حزبه الذي اقترح له شعار «تغيير الإنسان هو مفتاح تغيير الأوطان»، يصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي.