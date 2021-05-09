مكافحة الأمراض: تسجيل 273 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 257 إصابة جديدة و16 حالة مخالطة من إجمالي 1773 عينة جرى فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة إصابة بلغت (15.4 %)

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية شفاء ( 409 ) حالة فيما سجلت ـــ ( 7 ) حالات وفاة ..

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 179970 حالة منها الحالات النشطة : 10560 و المتعافين : 166340 والٍوفيات : 3070 حالة.