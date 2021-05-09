تسجيل 273 إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 273 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، و409 حالات شفاء، و7 وفيات.

وقال المركز في بيان اليوم، إن مختبراته تسلمت أمس السبت 1773 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 1500عينة، فيما تأكدت إصابة 273 حالة بنسبة 15.4%، منها 257 جديدة و16مخالطة.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة بالمرض منذ ظهوره في ليبيا «العدد التراكمي»، إلى 179 ألفا و970 حالة، تعافى منها 166 ألفا و340 حالة، وتوفى 3070 حالة، فيما تبقى 10 آلاف و560 حالة نشطة حتى الآن.

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