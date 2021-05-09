طرابلس تتصدر وارتفاع في الريانية وترهونة.. توزيع إصابات كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 273 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، و409 حالات شفاء، و7 وفيات.

وقال المركز في بيان اليوم، إن مختبراته تسلمت أمس السبت 1773 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 1500عينة، فيما تأكدت إصابة 273 حالة بنسبة 15.4%، منها 257 جديدة و16مخالطة.

وتوزعت الإصابات على طرابلس بـ156حالة جديدة و3 مخالطة، ومصراتة 7 حالات مخالطة، ودرج وأم الأرانب وتمسة وصرمان وقصر الأخيار بحالة جديدة لكل منها، وزليتن 15 حالة جديدة، و3 حالة مخالطة، والماية 3 حالات جديدة، والرياينة 19 حالة جديدة، وصبراتة 8 حالات جديدة، والخمس حالتين جديدتين، وقصر بن غشير حالتين جديدتين، والزاوية الغرب حالتين جديدتين.

كما سجلت القره بوللي 5 حالات جديدة، وترهونة 11 حالة جديدة وحالة مخالطة، وبني وليد 7 حالات جديدة، والزاوية المركز 8 حالات جديدة، وحالتين مخالطتين، ووازن حالتين جديدتين، والسائح 6 حالات جديدة، وطبرق 4 حالات جديدة، والقبة حالتين جديدتين.

تسجيل 273 إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا

فيما توزعت حالات الشفاء على كل من طرابلس بـ317 حالة، و5 حالات في الخمس، و16 حالة في ظاهر الجبل، و3 حالات في القبة، و6 حالات في طبرق، و14 حالة في مصراتة، و18 حالة في سبها، و15 حالة في الزاوية المركز، وحالتين في مسلاتة و13 حالة في درج.

وتوزعت حالات الوفاة على كل من الرحيبات بحالتين، والخمس وظاهر الجبل ومسلاتة وزليتن والزاوية الغرب بحالة لكل منها.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة بالمرض منذ ظهوره في ليبيا «العدد التراكمي»، إلى 179 ألفا و970 حالة، تعافى منها 166 ألفا و340 حالة، وتوفى 3070 حالة، فيما تبقى 10آلاف و560 حالة نشطة حتى الآن.

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