فتحي الفاضلي: موقف المنقوش كمن دخلت إلى مأتم وأخذت تزغرد

قال فتحي الفاضلي الإعلامي على قناة التناصح التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني بأن مواقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش غير مناسبة للمشهد الليبي على الاطلاق، وفق تعبيره.

وكتب الفاضلي المقرّب من الجماعات الإسلامية والمعروف بخطابه التحريضي، على صفحته بالفايسبوك: ” موقف نجلاء المنقوش… كمن دخلت إلى فرح… وأخذت تنوح وتولول وتلطم… أو كمن دخلت إلى مآتم وأخذت تزغرد… في الحالتين… هي غير مناسبة للمشهد الليبي على الإطلاق” على حدّ قوله.

وتواجه وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش هجوما حادا من قبل الميليشيات والجماعات الاسلامية والمتطرفة على خلفية تصريحاتها المطالبة بخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية بما فيها القوات التركية.