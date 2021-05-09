ليبيا الان

فتحي الفاضلي: موقف المنقوش كمن دخلت إلى مأتم وأخذت تزغرد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال فتحي الفاضلي الإعلامي على قناة التناصح التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني بأن مواقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش غير مناسبة للمشهد الليبي على الاطلاق، وفق تعبيره.

وكتب الفاضلي المقرّب من الجماعات الإسلامية والمعروف بخطابه التحريضي، على صفحته بالفايسبوك: ” موقف نجلاء المنقوش… كمن دخلت إلى فرح… وأخذت تنوح  وتولول وتلطم…  أو كمن دخلت إلى مآتم وأخذت تزغرد… في الحالتين… هي غير مناسبة للمشهد الليبي على الإطلاق” على حدّ قوله.

وتواجه وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش هجوما حادا من قبل الميليشيات والجماعات الاسلامية والمتطرفة على خلفية تصريحاتها المطالبة بخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية بما فيها القوات التركية. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • هي مرأه ولكن موقفها من الغازي التركي أرجل من بعض ممن يسمون برجال وما هم بكذلك فكل من هو متمسك ببقاء الاتراك محتلين التراب الليبي هو مريض نفسي وأما خائف من عودة طرابلس الي حضن الوطن مما سيفتح عليه ابواب جرجره الي المحاكمه أما لسرقات سرقها او ارهاب قام به او خطف أو قتل لذلك ويتمني أستمرار الفوضي وعدم قيام الدوله لأن قيامها ضرر له

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  • واحد من حريم السلطات يولول مثل النسوان عيب يافتحية فانتى مخصية فانتى ةاحدة من اموات الاخوان الجارى احياؤهم فى جمعية الاحياء والتجديد تدخل خروف ميت تطلع خروف مجدد يرمب لك ذيل بدل اللية وتقول هو هو بدل ماء ماء كفاية غباء.
    فأمر طبيعى اذا مات كلب من كلاب النار ان يفرح المؤمنون .
    اما فى نآتم الشهداء فنرى الزغاريد نعم لان الله من عليهم بالشهادة واحياء عند ربهم يرزقون .
    وانت كلب غبى من كلاب النار فاذا كان ابولهب الغريانى قال بلسانه انه تعلم الاسلام على يد يهودى هولندى وهذا الدحال الاعور صهيونى بامتياز اتحداه ان يدين اقتحام اليهود للمسجد الاقصى بالطبع مستحيل فهو عميل لهم ويوجهوه ضد المسلمين فقط ولو ادانهم لقطعوا لسانه

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  • امرآة بمليون راجل عرت الخوان واسقطت عنهم ورقة التوت فاتضح انه تم اخصائهم ليكونوا من حريم السلطان يلعقون حذاء اردوغان الذى تربى على الغدر والخيانة واول من يدوس على الخوان بقدمه ويتودد للابطال الشجعان الذين دافعوا عن سيادة وطنهم وترى هذا باعينتا فهل انت يافاضلى فى منزلة حمزة زوبع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة الاخوانى المنخل فى مصر والهارب لتركيا ظل سبع سنوات ينبح كالكلب مثلك الان ضد قاهر الخرفان السيسى والان اسكته اردوغان وطلب منه يعكس الاتجاه فراينا فيديو يعرضه احمد موسى فى قناة صدى البلد مذهل زوبع يمدح السيسى ويمدح الجيش المصرى تصورت انه احمد موسى كبير المداحين فاذا هو زوبع كبير المنافقين . فانتم مجرد كلاب يوظفها اردوغان ثم يتخلص منها وبالامس ماذا قال اكار وزير دفاع اردوغان ان لقاءات على مستوى رفيع بين البلدين ستعقد قرييا رايت ياخروف سعى اردوغان لمقابلة قاهر الخرفان وشروطه معروفة للجميع انسخاب المرتزقة والاتراك من ليبيا وتسليم الخرفان المطلوبة لينضموا لمرشدكم العام فى الليمان فهل رايت اردوغان الان يطالب بالافراج عن اى خروف منهم مع انه من ورطهم واوهمهم بالعودة لللسلطة والان يقدمهم قربات فالخونة لاقيمة لهم فى لى مكان فمن خان وطنه من ااسهل ان يخون الاخرين

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  • انظر فى المرآة ستجد مومياء من العصر الحجرى سيدلبون ضمها لمتحف الحقارة المقام بليمان طره وبه من اموات الخرفان كبيرهم الوضيع بديع اخر مرشد عام للخرفان والشاطط خيرت الشاطر العقل المفكر للخرفان والبلتاجى المسمى وزير دفاع الاخوان والبغل حازم ابواسماعيل وغيرهم من كبار الخرفان مش قاضل غيرك ياتيحة لتكملى التحف والانتيكات فتحية المستحية ركبوها ذيل مكان اللية من جمعية الاحياء والتجديد للخرفان يدخل خروف بيقول ماء ماء يخرج كلب بيقول هو هو

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  • الي خونه عمر المختار ، انتن ناس مش طبيعين تحتاجون لدكاتره نفسيه في جلسات مكثفه.
    طريقه كلامكم لها اسماء في امراض النفسيه وليبيا تعاني منكم.
    تحاربون امراه تقول الحق تبيعون الوطن لجنود الاتراك .
    اذا عمر المختار مازال عايش حياربكم قبل العدوان المحتل نفسه

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