نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 9 مايو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 9 مايو 2021.

ووفقا للمخلص العام للنشرة فإن الاجواء تشهد طقس معتدل على اغلب مناطق الشمال هذا اليوم مع رياح نشطة نسبياً على بعض مناطق الشمال الغربي يوم الغد ، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على باقي المناطق خاصة الجنوب الغربي .

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

• الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية خاصة على مناطق الدواخل معتدلة السرعة الى نشطة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24 – 28) مْ ، على المناطق الساحلية ومابين (29 – 33) مْ على مناطق الدواخل وتسجل ارتفاع من يوم الغد على اغلب المناطق .

• الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلي ظهور بعض السحب المتفرقة .

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24 -30) مْ ، تصل إلى ( 37 ) مْ على جالو والجغبوب .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق .

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42) مْ ، ولاتتجاوز اليوم ( 34 ) مْ على الجفرة ، وتسجل ارتفاع على أغلب المناطق من يوم الغد .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح: شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37-41) مْ .

وسيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:54)، و شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:11).

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