بأمر وزارة الحكم المحلي.. عودة المجلس البلدي المنتخب سرت لإدارة البلدية

دعت إدارة شؤون المحافظات والبلدية بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، المجلس البلدي السابق سرت، المنتخب عام 2016، برئاسة عميد البلدية مختار خليفة المعداني، للعودة للعمل بدلا من المجلس التسييري سرت، لحين إجراء الانتخابات القادمة للمجلس البلدي سرت خلال الشهرين القادمين.

وجاء في إفادة قدمتها إدارة شؤون المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلي، أن أعضاء المجلس البلدي المنتخب سرت، أدوا القسم القانونية للدورة الأولى، وأنهم مستمرون إلى حين إجراء الانتخابات، وهم (مختار خليفة بن خليفة، وأبوبكر خليفة أبوبكر الجلاب، وخالد مصطفي أحمد عبدالله، وهنية سالم محمد أبوخريص، وغيث عبدالله غيث أوحيد، وإبراهيم أحمد مليطان، وصالح علي خليفة عيادة).

وأفاد مصدر ببلدية سرت إلى «بوابة الوسط»، أن إدارة شؤون المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلي، سلمت أختام البلدية إلى عميدها المنتخب .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا