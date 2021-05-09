شاهد لحظة سقوط بقايا الصاروخ الصيني التائه في المحيط (فيديو)

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس» عن مسؤولين صينيين قولهم إن بقايا الصاروخ الصيني تفككت وسقطت بعد دخوله الغلاف الجوي على خط الطول 72.47 درجة شرقًا وخط العرض 2.65 شمالًا، أي في موقع في بحر العرب.

وفي الفيديو المرفق، تم رصد لحظة سقوط بقايا الصاروخ الصيني في المحيط، وفي وقت سابق، قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه في إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول غير المنضبط للصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) الغلاف الجوي، أكدت البيانات أن الصاروخ سقط في المحيط الهندى في تمام الساعة الرابعة و24 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلى للقاهرة من يوم 9 مايو 2021. وهذه خريطة بموقع سقوط الصاروخ.

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