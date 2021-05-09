السفارة الليبية في بريطانيا تتسلم تمثال بيرسفوني

تسلمت السفارة الليبية في بريطانيا القطعة الأثرية المهربة من دولة ليبيا والمتمثلة في تمثال “بيرسفوني”، الذي تم ضبطه من قبل السلطات البريطانية خلال تهريبه إلى بريطانيا عام 2011م.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية أنه جرى خلال حفل التسليم بمقر السفارة في لندن الثلاثاء الماضي التوقيع على محضر تسليم واستلام بين القائم بأعمال السفارة الليبية في المملكة المتحدة بالوكالة وبيتر هيجو رئيس القسم اليوناني والروماني بالمتحف البريطاني.

وبين المكتب الإعلامي أن عملية استعادة التمثال مرت بمراحل عديدة قانونية وسياسية وفنية باشرت خلالها السفارة بإجراء العديد من مباحثات والاجتماعات مع عدد من المسئولين في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية وسلطة الجمارك والمتحف البريطاني بالتعاون مع مصلحة الآثار وبمتابعة إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية.

يذكر أن تمثال برسفون من آلهة الإغريق القدامي كان متواجداً قبل تهريبه في مدينة شحات التي تعد إحدى المناطق التراثية المحمية من منظمة اليونسكو.