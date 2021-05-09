فيصل قرقاب يدعو لاجتماع الجمعية العمومية لشركة البريد

دعا فيصل قرقاب، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، مجلس إدارة الشركة إلى عقد الجمعية العمومية العادية الأولى لهذا العام.

وقال بيان صادر عن الشركة: “يدعو مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماعها العادي الأول لسنة 2021 وذلك يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021م، على تمام الساعة 12:00 ظهراً بقاعة اجتماعات مبنى رئاسة الوزراء طريق السكة بمدينة طرابلس”.

وأكد البيان أن الاجتماع سيناقش بنود جدول الأعمال الأتية: “استعراض تقرير النشاط عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2020م، استعراض تقرير هيئة المراقبة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، استعراض الخطة الاستراتيجية واعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية 2021”.

كما سيناقش “استعراض ومناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بالشركة والشركات التابعة، ما يستجد من أعمال”.

وتابع البيان “علماً بأنه في حال تعذر انعقاد اجتماع الجمعية في الموعد المذكور لعدم توفر النصاب القانوني لصحة انعقاده يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي الاثنين الموافق 24/مايو/2021 في الزمان والمكان المحددين أعلاه، طبقا لأحكام قانون النشاط التجاري”.

وأكد البيان الصادر، أن هذا الاجتماع جاء بناء على قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة.