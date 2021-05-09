حرس السواحل الليبي يكشف تفاصيل مطاردة 4 سفن صيد إيطالية اخترقت المياه الليبية

أصدر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الليبي، الأحد، بيانا توضيحيا ذكر فيه تفاصيل ما وصفه «باختراقات سفن الصيد الأجنبية».

وذكر الجهاز، في بيانه المنشور على صفحة الناطق باسم قيادة أركان القوات البحرية الليبية، على «فيسبوك»، أن هناك 4 سفن إيطالية دخلت منطقة الصيد الليبية المحمية المعلنة وتحديدا 30 ميل بحري شمال الخمس.

وتابع، أنه تم توجيه زورق عسكري للتعامل مع السفن وتفتيشها للتأكد من عدم استخدامها في التهريب أو أي أعمال مشبوهة، لكنها لم تستجب للتعليمات وابتعدت عن الزورق، ما اضطرهم لاستخدام الطلقات النارية للتحذيرية.

وأوضح أن عملية المطاردة استمرت 3 ساعات، وانتهت بالسيطرة على أحد سفن الصيد والذي تبين أنه أحد طاقهما أصيب خلال التصادمات، وقدمت له الإسعافات اللازمة مع التأكد على سلامة جميع الطاقم، ثم صدرت الأوامر بالإفراج عنها.

وأشار إلى أنه أصيب أحد أفراد طاقم سفينة صيد الإيطالية والتى جرت، الخميس الماضي، في منطقة الصيد الليبية المحمية، التي لا يحق لسفن أجنبية الوجود أو الصيد فيها.

وأكد بيان جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الليبي، أن إصابة فرد طاقم السفينة الصيد الإيطالية، جاءت نتيجة اصطدامه بنافذة السفينة التى جرى تفتشيها بوجود فرقاطة عسكرية إيطالية، وليس بطلق ناري من الطلقات التحذيرية كما أعلن، وذلك تنفيذا للسيادة الليبية على هذه المنطقة من مياه البحر المتوسط.

وحذر حرس السواحل كل السفن الأجنبية من الصيد أو دخول هذه المنطقة الليبية، وقال إن «مثل هذه الأعمال والاختراقات وليست المرة الأولى من نوعها، ومتكررة من سفن الصيد الإيطالية، وموثقة لدى الجهاز بالصوت والصورة».