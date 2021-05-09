المنقوش تدعو مجددا لخروج المرتزقة من ليبيا

جددت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خلال زيارتها بلدية القطرون ومعبر التوم الحدودي مع النيجر المطالبة بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وقالت المنقوش “نتمنى الاستقرار للدولة الجارة تشاد وفق ما يقرره شعبها وما يحقق تطلعاته وبالطرق السلمية” مضيفة عانينا في ليبيا كثيراً من عبور الجماعات المسلحة بجنسياتها المختلفة لحدودنا وتوظيفها من أطراف الصراع الليبي وطالبنا مراراً وتكراراً هذه الدول بمساعدتنا لضبط رعاياها والوصول لحلول في بلدانهم تقينا وتقيهم شرور الحرب” وتابعت “اليوم نجدد ذات المطالبة بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة فاغنر وجنجاويد وسوريين وغيرهم من المرتزقة في كل ليبيا سواء في الجنوب أو الغرب أو الشرق بالعمل وفوراً من بلادنا والتعاون معنا من خلال خطة زمنية ستضعها لجنة 5+5 باشراف أممي ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، نحن نعمل على تحرير قرارنا السيادي والتجهيز لانتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة”

وبينت المنقوش أن الوضع في ليبيا اليوم ليس كما هو قبل عشر سنوات، مطالبة دول الجوار بضرورة وضع آليات اقليمية لمكافحة التهريب والهجرة والإتجار بالبشر بصورة عاجلة .

وأكدت الوزيرة أنها ستقوم خلال المدة القادمة بزيارات ثنائية لبلدان المنشأ للهجرة، وللبلدان التي يقع مواطنيها ضحية للاتجار من أجل دعوتهم لتفاهمات ثنائية مع ليبيا، لإعادة مواطنيهم إليهم بكرامة وانسانية موضحة أنها سترفع إلى مجلس النواب مشروع قانون يشدد العقوبات على المهربين والمتاجرين بالبشر بحيث تصبح العقوبات نفسها رادعة لكل الاطراف المتداخلة في التهريب.

وأوضحت الوزيرة أن الليبيين لن يعملوا كحرس لحدود أوروبا ،ولا يمكن أن تكون ليبيا معبرا للمعاناة والاضطهاد ضد اخواننا الافارقة، مطالبة الدول الأوروبية بضرورة التزامها باتفاقياتها الموقعة مع ليبيا والوفاء بها، خاصة أن ليبيا لديها أرصدة لدى هذه الدول بموجب الاتفاقيات الموقعة تقارب النصف مليار دولار مخصصة لحماية الحدود.

وشددت المنقوش على ضرورة إبرام عقود المراقبة الالكترونية والحماية المعلوماتية فأمن ليبيا واستقراراها لا يكون إلا باحكام السيطرة على الحدود وتأمينها.

ودعت المنقوش في ختام إن الدول الأوروبية للإيفاء بالتزاماتها ووضع وعودها موضع التنفيذ موضحة أن ليبيا لا تستجدي الدعم والتمويل فهذه التزامات تعاقدية ويجب الوفاء والان.

وكان في استقبال المنقوش فور وصولها إلى بلدية القطرون مقرر مجلس النواب، صالح قلمة، وعضو مجلس الدولة، الطاهر المكني وعدد من المسؤولين في البلدية وشاركت الوزيرة في عدد من الاجتماعات بالبلدية استمعت خلالها للمشاكل التي يعاني منها المواطنون من نقص في الخدمات وسوء في الوضع المعيشي، وتعهدت بنقل معاناة المواطنين بالبلدية إلى مجلس الوزراء لايجاد الحلول اللازمة لها كما اتجهت إلى معبر التوم الحدودي مع النيجر والتقت بالمسؤولين على المعبر والعاملين فيه وذلك في إطار استراتيجية مشتركة للحكومة بين الوزارات المختصة منها الداخلية والخارجية والدفاع والهجرة غير الشرعية وغيرها من أجل الوقوف على حال وأوضاع المنافذ البرية