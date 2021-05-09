المستشار صالح يلتقي رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أمس في مكتبه بمدينة القبة، رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، وعددا من العاملين بالهيئة، حيث استعرض رئيس الهيئة ومرافقوه خلال اللقاء عددا من القضايا المختلفة التي تتعلق بوضع الهيئة من النواحي الإدارية والفنية، كما قدموا شرحا وافيا لرئيس مجلس النواب حول رؤيتهم لوضع الهيئة في المرحلة القادمة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
المنقوش تدعو مجددا لخروج المرتزقة من ليبيا
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
حرس السواحل الليبي يكشف تفاصيل مطاردة 4 سفن صيد إيطالية اخترقت المياه الليبية
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
فيصل قرقاب يدعو لاجتماع الجمعية العمومية لشركة البريد
تم النشر منذُ 22 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
المنقوش تجدد دعوتها لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
تم النشر منذُ 27 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك