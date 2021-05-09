المستشار صالح يلتقي رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أمس في مكتبه بمدينة القبة، رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، وعددا من العاملين بالهيئة، حيث استعرض رئيس الهيئة ومرافقوه خلال اللقاء عددا من القضايا المختلفة التي تتعلق بوضع الهيئة من النواحي الإدارية والفنية، كما قدموا شرحا وافيا لرئيس مجلس النواب حول رؤيتهم لوضع الهيئة في المرحلة القادمة.

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