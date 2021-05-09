الارصاد: منخفض صحراوي غداً على غرب ليبيا وهذه ابرز ملامحه!

أشار المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير له أن الطقس سيكون معتدل على اغلب مناطق الشمال اليوم الاحد.

وتوقع التقرير ان تتراوح درجات الحرارة المتوقع تسجيلها هذا اليوم ( 24 – 28 ) مْ وعلى مناطق الدواخل والوسط مابين ( 29 – 33 ) مْ ، بينما تبقى مرتفعة على باقي المناطق حيث تتراوح مابين ( 37 – 41 ) مْ على مناطق الجنوب.

واوضح التقرير ان حركة الرياح تكون شرقية نشطة السرعة نسبيا على بعض مناطق الشمال الغربي يوم الغد.

منخفض صحراوي

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتأثر مناطق غرب ليبيا يوم الغد بمنخفض جوي صحراوي مصحوب برياح جنوبية نشطة نسبياً و ارتفاع في درجات الحرارة ، كما نتوقع ان تتراجع درجات الحرارة مجددا من مساء يوم الثلاثاء مع رياح شمالية نشطة السرعة.

وسيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:54) بينما سيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:11)….. والله أعلم.

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