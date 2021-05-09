التزوليق.. الاحتفالية الرمضانية المحببة للأطفال بودان

نظم مركز احباب الله لذوي الاعاقة تحت رعاية منظمة نهر العطاء بمدينة ودان ببلدية الجفرة الليلة البارحة احتفالية ترفيهية للأطفال بمناسبة اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك الذي يحي فيه اهالي ودان احدى العادات والتقاليد الشعبية التراثية ما يعرف (بالتزوليق).

واوضحت القائدة الكشفية فاطمة قنون احدى المشرفات على الاحتفالية ان هذه العادات والتقاليد والمناسبات الشعبية المتوارثة تخلق اجواء من المحبة والالفة والتسامح والتواصل بين ابناء المجتمع الواحد وهي تعبر عن التمسك بالموروث الثقافي الذي يشكل أحد روافد اساسات مجتمعنا الليبي.

وقالت لبوابة افريقيا الاخبارية ان اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك الذي يحتفي به اغلب اهالي الجفرة والجنوب عامة والتي تسمى بودان التزوليق) تحت مسميات مختلفة تجهز الاسر الهدايا وتفتح ابواب المنازل منذ ساعات الصباح امام تجمعات الاطفال الذين يجوبون الاحياء والشوارع من بيت الى بيت وهم يتغنون اغاني شعبية متوارثة لتلقي الهدايا مما يقدم لهم (حلويات، بيض مطبوخ، قلية، وحلوى وغيرها من الاشياء المحببة لدى الاطفال.

وشهدت ساحة مركز احباب الله تنوع الفقرات ترفيهية ومسابقات الاحاجي والالعاب الشعبية للفتيات والفقرات الموسيقية والغنائية والرقصات بحضور كبير للاسر الودانية مصحوبين باطفالهم صبيان وبنات بلباسهم الشعبي التقليدي.