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القماطي: يجب أن يعين صلاح النمروش وزيرًا للدفاع بحكومة الوحدة

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أبدى رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا دعمه بقوة تعيين صلاح النمروش وزيرًا للدفاع في حكومة الوحدة الوطنية.

القماطي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن النمروش أثبت أنه شخصية وطنية يملك رؤية وإستراتيجية شاملة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية ” دون لأن يشير إلى دوره في آلاف المرتزقة من سوريا إلى ليبيا بالاشتراك مع الأتراك.

وأشار إلى أنه سيكون تعيينه رسالة واضحة على الحرص في إشراك جميع الأطراف في حكومة توافقية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ ليبيا.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • هل من نقص الخبرات العسكريه في ليبيا حتي تعود ليبيا الي سياسة تدوير من فشلوا سابق وليسوا مؤهلين أصلا لتقلد اي منصب فالتدوير لا ينفع مع الفاشلين التدوير ينفع فقط مع قناني البلاستيك التي يجمعها الناس ثم يستبدلونها في الاسواق مقابل ما يعادل 2,5 سنت خلاص وقفت وزارة دلاع العصابات الارهابيه علي شخص النمروس كان قبل أشهر وزير دلاع العصابات الارهابيه في حكومة السراج العميله لتركيا

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