القماطي: يجب أن يعين صلاح النمروش وزيرًا للدفاع بحكومة الوحدة

ليبيا – أبدى رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا دعمه بقوة تعيين صلاح النمروش وزيرًا للدفاع في حكومة الوحدة الوطنية.

القماطي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن النمروش أثبت أنه شخصية وطنية يملك رؤية وإستراتيجية شاملة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية ” دون لأن يشير إلى دوره في آلاف المرتزقة من سوريا إلى ليبيا بالاشتراك مع الأتراك.

وأشار إلى أنه سيكون تعيينه رسالة واضحة على الحرص في إشراك جميع الأطراف في حكومة توافقية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية