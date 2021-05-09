المستشار صالح يطلع على رؤية الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في المرحلة القادمة

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة برئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة وعدد من العاملين بالهيئة.

رئيس الهيئة ومرافقيه استعرضوا خلال اللقاء وفقًا للموقع الرسمي التابع للمجلس عددًا من القضايا المختلفة، تتعلق بوضع الهيئة من النواحي الإدارية والفنية، كما قدمو شرحًا وافيًا لعقيلة صالح حول رؤيتهم لوضع الهيئة في المرحلة القادمة.

وفي ختام اللقاء قام رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة والعاملين بها بتكريم رئيس مجلس النواب، تعبيرًا عن تقديرهم لمواقفه الوطنية لإحلال السلام والخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية