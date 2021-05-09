الخبولي: الشحنة الثانية من اللقاح الإنجليزي تصلنا الأسبوع المقبل

قال محمد الخبولي، مدير إدارة جهاز الإمداد الطبي، إن الشحنة الثانية من اللقاح الإنجليزي أسترازينيكا ستصل مطلع الأسبوع المقبل بعدد 107 آلاف جرعة .

وأضاف الخبولي، في تصريحات صحفية:” شرعنا منذ الأمس في توزيع اللقاح الصيني على مراكز التطعيم بعد الإفراج عنه من مركز الرقابة على الأدوية”.

ولفت إلى أن الشحنة الثانية من المشغلات والمواد الخاصة بمراكز الغسيل الكلوي تصل اليوم بكمية تكفي احتياجات المراكز لأكثر من 40 يوما.

وتابع:” ننتظر وصول الشحنات المتعاقد عليها من أدوية وعلاج أورام وتطعيمات روتينية”.