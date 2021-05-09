ليبيا الان

الخبولي: الشحنة الثانية من اللقاح الإنجليزي تصلنا الأسبوع المقبل

تم النشر منذُ 51 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد الخبولي، مدير إدارة جهاز الإمداد الطبي، إن الشحنة الثانية من اللقاح الإنجليزي أسترازينيكا ستصل مطلع الأسبوع المقبل بعدد 107 آلاف جرعة .

وأضاف الخبولي، في تصريحات صحفية:” شرعنا منذ الأمس في توزيع اللقاح الصيني على مراكز التطعيم بعد الإفراج عنه من مركز الرقابة على الأدوية”.

ولفت إلى أن الشحنة الثانية من المشغلات والمواد الخاصة بمراكز الغسيل الكلوي تصل اليوم بكمية تكفي احتياجات المراكز لأكثر من 40 يوما.

وتابع:” ننتظر وصول الشحنات المتعاقد عليها من أدوية وعلاج أورام وتطعيمات روتينية”.

الوسوم

الأسبوع المقبل الخبولي الشحنة الثانية اللقاح الإنجليزي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك