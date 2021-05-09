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السعيدي: إقتحام أنصار الاخوان لمقر الرئاسي والمطالبة بإقالة المنقوش والعائب سيطيل أمد الأزمة

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

يبيا – أكد عضو مجلس النواب على السعيدي أن وزيرة الخارجة بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش عبرت عن مطلب الشعب الليبي بمغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية، لكن ما قامت به جماعة الإخوان وأنصارهم باقتحام المجلس الرئاسي لإقالة الوزيرة ورئيس الاستخبارات حسين العائب يدل على أن هذه الجماعة التي غيرت اسمها لا تريد الاستقرار لليبيا.

السعيدي وفي تصريح خاص لموقع النهار العربي، أضاف أن المنقوش تريد بالفعل السير بما صرحت به، لكنها لا تملك قوة تنفيذه، ولدينا مخاوف من الانجرار وراء الانقسام وإطالة أمد الأزمة، طالما لم تنل جماعة الإخوان السلطة في ليبيا، على حد قوله.

وشدد عضو مجلس النواب ضرورة على حل كل الميليشيات ودعم الجيش الوطني.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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