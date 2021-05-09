تنتوش: الميزانية المعدلة ما زالت غير صحيحة لأنها لم تأخذ بالملاحظات

قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش:” ستنطلق اليوم الأحد أولى اجتماعاتنا مع اللجنة المشكلة من الحكومة لإعطائها الملاحظات التي لم تأخذ بها الفترة السابقة، وسننهي عملنا في غضون يومين أو 3 أيام”.

وأضاف تنتوش، في تصريحات صحفية:” سنعمل على استيضاح بعض الأمور مشروعات في الباب الثالث، وضرورة ذكر المشروعات مفصلة والقيم المقترحة لكل مشروع، لا أن تكون القيم المخصصة مطلقة، وتتم المناقلة في هذه الأمور بقرار من مجلس النواب بصفته الجهة التشريعية “.

وأكد أن الميزانية المعدلة والبالغة 93 مليارا ما زالت غير صحيحة، طالما لم تؤخذ الملاحظات، وتبقى قابلة للتخفيض والزيادة.