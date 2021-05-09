مليشيات تضرب “توجيهات الدبيبة” وتمنع شاحنات الوقود من الوصول للجنوب

كشفت مصادر خاصة لـ«الساعة 24» أن المليشيات في المنطقة الغربية تمنع شاحنات محملة بـ 600 ألف لتر من الوقود من التوجه إلى الجنوب وهددت سائقيها.

وقالت المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها إن مليشيات في المنطقة الغربية كانت تقوم في السابق بتهريب الوقود إلى تونس، غيّرت وجهة نشاطها التهريبي إلى الجنوب الليبي بعد ازدهار تجارة الوقود في السوق السوداء هناك.

وفي السياق نفسه، أوضح مصدر أمني لـ«الساعة 24»، أن مليشيات مسلحة تمنع الوقود عن أهل الجنوب منذ 6 سنوات، فيما تعيش مدن الجنوب على التغذية من السوق السوداء، مشيرا إلى أن هذه المليشيات تعاقب المدن بحجة تواجد قوات الكرامة في المنطقة.

وأشار المصدر الذي رفض كشف هويته، إلى تحركات رفيعة المستوى من حكومة الوحدة الوطنية في الأيام الماضية وعقد عدة اجتماعات مع شركة البريقة .

وبحسب المصدر الأمني، فإن تلك الاجتماعات تم خلالها الاتفاق على عودة الوقود إلى المنطقة من خلال شركة البريقة، وتم تحديد موعد انطلاق القافلة، مستدركا: “لكن للأسف المجموعات المسلحة تمنع هذه التحركات من أجل أهلنا في الجنوب، وتم تهديد سائقي الشاحنات إذا توجهوا ناحية الجنوب حاملين الوقود.

“وإزاء هذا الوضع، تدخل الدبيبة ولم يستمع إليه أحد بحجة أن هذا الوقود ذاهب إلى (قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة) حفتر، رغم أن قوات حفتر تتغذى على وقود المنطقة الشرقية، ولم تتضرر يوما واحدا، لسنوات من نقص الوقود، بينما كانت تنتظر الناس في الجنوب الوقود وكانوا يقولون إن العيد أصبح عيدين، عيد الفطر وعيد عودة الوقود إليهم” وفقا للمصدر.

وأضاف المصدر: “هناك دعوات تطلق من سكان الجنوب بإقفال منظومة الحساونة الخاصة بضخ مياه النهر الصناعي المتدفق، وهذا قد يسبب أزمة يعاني منها سكان الجنوب والمناطق الأخرى كافة”.

واعتبر المصدر أن الدبيبة فشل للمرة الثانية، ففي الأولى لم يستطع فتح الطريق الرابطة بين سرت ومصراتة، وفي الثانية لم ينجح في إيصال الوقود إلى مناطق الجنوب، وهذا يبين مدى ضعف الدبيبة في إنجاز أبسط حقوق المواطن الذي وعد بها” على حد وصفه.