مليشيات تضرب “توجيهات الدبيبة” وتمنع شاحنات الوقود من الوصول للجنوب

كشفت مصادر خاصة لـ«الساعة 24» أن المليشيات في المنطقة الغربية تمنع شاحنات محملة بـ 600 ألف لتر من الوقود من التوجه إلى الجنوب وهددت سائقيها.
وقالت المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها إن مليشيات في المنطقة الغربية كانت تقوم في السابق بتهريب الوقود إلى تونس، غيّرت وجهة نشاطها التهريبي إلى الجنوب الليبي بعد ازدهار تجارة الوقود في السوق السوداء هناك.
وفي السياق نفسه، أوضح مصدر أمني لـ«الساعة 24»، أن مليشيات مسلحة تمنع الوقود عن أهل الجنوب منذ 6 سنوات، فيما تعيش مدن الجنوب على التغذية من السوق السوداء، مشيرا إلى أن هذه المليشيات تعاقب المدن بحجة تواجد قوات الكرامة في المنطقة.
وأشار المصدر الذي رفض كشف هويته، إلى تحركات رفيعة المستوى من حكومة الوحدة الوطنية في الأيام الماضية وعقد عدة اجتماعات مع شركة البريقة .
وبحسب المصدر الأمني، فإن تلك الاجتماعات تم خلالها الاتفاق على عودة الوقود إلى المنطقة من خلال شركة البريقة، وتم تحديد موعد انطلاق القافلة، مستدركا: “لكن للأسف المجموعات المسلحة تمنع هذه التحركات من أجل أهلنا في الجنوب، وتم تهديد سائقي الشاحنات إذا توجهوا ناحية الجنوب حاملين الوقود.
“وإزاء هذا الوضع، تدخل الدبيبة ولم يستمع إليه أحد بحجة أن هذا الوقود ذاهب إلى (قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة) حفتر، رغم أن قوات حفتر تتغذى على وقود المنطقة الشرقية، ولم تتضرر يوما واحدا، لسنوات من نقص الوقود، بينما كانت تنتظر الناس في الجنوب الوقود وكانوا يقولون إن العيد أصبح عيدين، عيد الفطر وعيد عودة الوقود إليهم” وفقا للمصدر.
وأضاف المصدر: “هناك دعوات تطلق من سكان الجنوب بإقفال منظومة الحساونة الخاصة بضخ مياه النهر الصناعي المتدفق، وهذا قد يسبب أزمة يعاني منها سكان الجنوب والمناطق الأخرى كافة”.
واعتبر المصدر أن الدبيبة فشل للمرة الثانية، ففي الأولى لم يستطع فتح الطريق الرابطة بين سرت ومصراتة، وفي الثانية لم ينجح في إيصال الوقود إلى مناطق الجنوب، وهذا يبين مدى ضعف الدبيبة في إنجاز أبسط حقوق المواطن الذي وعد بها” على حد وصفه.
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