الكوني والمنقوش يناقشان في غات توحيد الجيش وتأمين الحدود

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية والمسؤولين المحليين في غات توحيد الجيش وتأمين الحدود الجنوبية.

ووصل الكوني والمنقوش اليوم الأحد إلى مطار غات المدني وكان في استقبالهما بالمطار عميد بلدية غات وعدد من المسؤولين المحلين وأعيان وحكماء ونشطاء غات إلى جانب الفاعليات النسائية بالمنطقة.

وقال مصدر أمني من غات لـ«بوابة الوسط» إن الكوني والمنقوش زارا منفد ايسين الحدودي مع الجزائر وبعدها عقدا اجتماعا في ديوان المجلس البلدي غات بحضور عميد البلدية والحكماء والأعيان «حيث تمت مناقشة توحيد المؤسسة العسكرية وتأمين الحدود».

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واجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي مع عدد من القيادة العسكرية في أوباري التي وصلها الخميس ضمن جولة بالمنطقة الجنوبية، بالتزامن مع جولة مماثلة بدأتها وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في المنطقة.

ووصلت المنقوش إلى مدينة سبها الجمعة ومنها توجهت إلى بلدية القطرون حيث اجتمعت مع القيادات المحلية والنشطاء والحكماء والأعيان، وتفقدت منفد التوم الحدودي مع النيجر.

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