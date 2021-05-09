وزير الشباب يستمع لتطلعات شباب مرزق وبرامجهم المستقبلية

التقى وزير الشباب “فتح الله الزني” اليوم الأحد، بعدد من الشباب النشطاء المستقلين من مدينة مرزق.

وناقش الوزير خلال اللقاء عدة قضايا شبابية تهم شباب مدينة مرزق خاصة والشباب الليبي عامة ومن بينها دور الشباب في المصالحة والحوار والتعايش السلمي، وأصغى الوزير لمقترحات الشباب الحاضرين وتطلعاتهم للبرامج الشبابية المستقبلية، كما أكد على أن الوزارة ترحب بكافة المبادرات الشبابية وأنها ستعمل على دعم البرامج المقترحة ضمن حزمة البرامج التنموية للشباب وفق الإمكانيات المتاحة للوزارة.