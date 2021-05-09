حملة في بنغازي للحد من المضايقات في الشارع العام

أخبار ليبيا 24

أطلقت إدارة مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بجهاز البحث الجنائي حملة واسعة في الشوارع الرئيسية والفرعية التجارية بمدينة بنغازي.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 قال مسؤول مكتب الاعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي وليد العرفي، اليوم الأحد، أن الحملة جاءت بعد العديد من الشكاوي والمناشدات بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب المضايقات التي تحدث من قبل بعض الشباب للعائلات التي تتبعض وتشتري كسوة العيد.

وأوضح العرفي، أن الحملة غرضها محاربة ظاهرة مضايقة العائلات والمتحرشين الذين لم يحترموا القانون ولا العادات ولا التقاليد، وضبط كل المخالفين.