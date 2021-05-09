السعودية تعلن رسمياً اعتزامها إقامة “الحج” للعام الجاري

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد رسميا اعتزامها إقامة شعيرة الحج للعام الجاري، دون أن تذكر إذا كانت ستسمح باستقبال حجاج من الخارج أم سيكون الحج مقتصرا على المقيمين بالمملكة مثل العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

وقالت وزارة الحج والعمرة إن “المملكة تعتزم إقامة شعيرة الحج لعام 1442هجرية بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة”.

وأضافت وزارة الحج والعمرة أن “الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان” وأنه “سيتم الإعلان لاحقَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام”.