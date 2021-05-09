ليبيا تدين بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، بأشد العبارات، اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين الآمنين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني، مستنكرة ممارسات سلطات الاحتلال المتعلقة بالتهجير القسري لعائلات فلسطينية من مدينة القدس الشريف، وما يمثله كل ذلك من استفزاز لمشاعر المسلمين في العالم.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الأفعال هي انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والدولي الإنساني، وتنذر بتصعيد الموقف وبتداعيات خطيرة تهدد حياة المواطنين الفلسطينيين، وتقوض إمكانية تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه توفير الحماية لأبناء الشعب الفسطيني، وصون وحماية ممارسة الشعائر الدينية والأماكن المقدسة والتاريخية للمسلمين والمسيحيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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