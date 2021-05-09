مؤسسة النفط: نجحنا في استكمال أعمال مكافحة التلوث بكورنيش طبرق

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، أن فرق مكافحة الانسكابات التابعة لكل من شركتي الخليج العربي للنفط والبريقة لتسويق النفط، نجحت فى استكمال احتواء وتنظيف مياه البحر المحاذية للكورنيش الجديد ببلدية طبرق.

وبحسب البيان، فإن العمل استغرق ثمانية أيام متواصلة تضمنت إيقاف وتطويق المصدر وحصر وتنظيف المازوت المتصلب المنتشر بمياه البحر، وقد ساهمت شركتا سرت ورأس لانوف بتوفير معدات خاصة بمكافحة وتطويق التلوث.

وتوجهت المؤسسة الوطنية للنفط، بالشكر للمستخدمين التابعين للفرق المذكورة أعلاه على جهدهم الذي بذلوه في أعمال المكافحة، حيث اتسمت أعمالهم بالمهنية العالية والكفاءة اللتين يتميز ويفخر بها مستخدمو القطاع.

يذكر أن المؤسسة والشركات التابعة لها، تقوم بهذه الأعمال في إطار المسؤولية الاجتماعية وسياسة الجار الطيب التي تنتهجها الإدارة العليا للمؤسسة الوطنية للنفط وجميع شركاتها، وفقا للبيان.