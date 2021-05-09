ملف تطوير العملية التعليمية على طاولة المستشار صالح والمقريف

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التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف؛ وذلك لمناقشة استئناف العام الدراسي وبداية الفصل الثاني من العام عقب شهر رمضان.

وبحسب بيان المجلس عبر موقعه الرسمي، بحث اللقاء الذي عقد بمدينة القبة توفير احتياجات العملية التعليمية لمراقبات التربية والتعليم في كافة أنحاء البلاد، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

كما تناول اللقاء الخطة الدراسية الموحدة في ربوع الوطن، بالإضافة إلى بحث الخطط الموضوعة والمشروعات المستهدفة من قبل وزارة التربية والتعليم، في سبيل تطوير العملية التعليمية على مستوى المناهج الدراسية والمقار والمباني الدراسية في كافة المدن والقُرى الليبية.