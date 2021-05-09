قطعة أثرية نفيسة تعود إلى ليبيا بعد تهريبها إلى بريطانيا عام 2011

تسلمت السفارة الليبية في لندن القطعة الأثرية المهربة من ليبيا والمتمثلة في تمثال “بيرسفوني”، والذي تم ضبطه من قبل السلطات البريطانية خلال تهريبه إلى بريطانيا عام 2011م.

وبين بيان لوزارة الخارجية أنه جرى خلال حفل التسليم بمقر السفارة في لندن الثلاثاء الماضي التوقيع على محضر تسليم واستلام بين القائم بأعمال السفارة الليبية في المملكة المتحدة بالوكالة، ورئيس القسم اليوناني والروماني بالمتحف البريطاني بيتر هيجو.

وأوضح البيان الذي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي أن عملية استعادة التمثال مرت بمراحل عديدة قانونية وسياسية وفنية باشرت خلالها السفارة بإجراء العديد من المباحثات والاجتماعات مع عدد من المسئولين في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية وسلطة الجمارك والمتحف البريطاني بالتعاون مع مصلحة الآثار وبمتابعة إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

يذكر أن تمثال “بيرسفوني” من آلهة الإغريق القدامى كان متواجداً قبل تهريبه في مدينة شحات، التي تعد إحدى المناطق التراثية المحمية من منظمة اليونسكو.