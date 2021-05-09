الحكومة تنشىء صندوقاً سياديا بمليار دينار لإعادة إعمار سرت

أعلن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، إنشاء صندوقًا سياديًا لإعادة إعمار مدينة ست، بتمويل قيمته مليار دينار، على أن يكون تابعًا لمجلس الوزراء.

وأوضح قرار مجلس الوزراء، في مادته الأولى، إنه يتم إنشاء صندوق سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية يتبع لمجلس الوزارة ويكون مقره بمدينة سرت.

وتنص المادة رقم (2) على تمويل الصندوق ووفقا للمادة (8) بمبلغ 500‪ مليون دينار، والمادة (3) على إعادة إعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها بمدينة سرت، كما يتم حصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالمباني المرافق العامة.

ولفت القرار، في مادته رقم (3) وتفيد بإعادة تنفيذ خطط وبرامج مشاريع إعادة إعمار وكذلك تنسيق جهود كافة الجهات العامة، ودعوة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للإسهام في تلك المشاريع.

ونص القرار في مادته رقم (4) على أن يكون للصندوق مجلس أمناء يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزارة، ونصت المادة رقم (5) على أن يدار الصندوق بمدير عام ونائب له ذي خبرة.

ويتولى المدير العام للصندوق مباشرة المهام والاختصاصات بمادة رقم (6) منها: الإشراف على إعداد مشاريع الخطط والبرامج، وكذلك مباشرة الأعمال التنفيذية الإدارية المالية وتوقيع عقود المشروعات التي يمولها الصندوق، كما يتم تمتيل الصندوق أمام القضاء، وأيضا تقديم تقارير دورية إلى مجلس الوزارء.

وتنص المادة رقم (7) على أن المبالغ المحصلة من فرض رسم بيع النقد الأجنبي وكذلك ما يخصص له من الميزانية العامة، وقيمة مساهمة الشركات الأجنبية تنفيذا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية، ونصت المادة (8) على تشكيل لجنة للتعويضات برئاسة مندوب عن وزارة الإسكان والتعمير وعضوية مندوب عن مصلحة أملاك الدولة ومندوب من مصلحة التسجيل العقاري ومندوب عن مصلحة التخطيط العمراني، وأيضا ثلاث مهندسين ذوي خبرة لا تقل درجاتهم عن الثانية عشر.

ونصت المادة رقم (9) على أن تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها، كما يكون الصندوق هيكلا إداريا يتكون من عدد محدود من الإدارات تحدد بقرار من مجلس الوزارة هذا ما جاء في المادة رقم (10).

وفي المادة رقم (11) نص القرار على أن تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وأيضا المادة رقم (12) تنص على تولي ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الصندوق وميزانياته.

وكذلك المادة رقم (13) تنص على أن يكون للصندوق حساب مصرفي أو أكثر في المصارف العامة في ليبيا.

وشددت المادة رقم (14) على أن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.