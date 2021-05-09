المقري يدعو لنقل السلطات إلى سرت

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس (خاص) |

09 May, 2021

دعا الناشط والمحلل السياسي عبد الله ميلاد المقري، إلى الإسراع في نقل كل مقر السلطات والمؤسسات الليبية مؤقتا إلى مدينة سرت.

وقال المقري في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إنه يجب نقل السلطات إلى مدينة سرت وفقا لما كما كان مقررا له بحسب خارطة الطريق، وذلك لضمان حرية العمل بعيدا عن استفزاز الميليشيات وإرهابها حتى يتم التخلص منها وعودة السلاح إلى المؤسسة المناط بها حمله والحفاظ عليه والانتقال فورا إلى تحقيق كل مساعي بناء السلطة الجديدة لدولة الليبيين التي توفر الأمن والسلام وتشارك دول العالم والمنطقة بحفظ السلام والأمن الدوليين”، بحسب تعبيره.

وأضاف المقري، إن “حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بإمكانها الذهاب إلى مدينة سرت وممارسة مهامها بكل حرية وأمان مع وجود مقر اللجنة العسكرية المشتركة التي تعبر عن المؤسسة العسكرية في توفير الحالات الأمنية الممتازة مما يعطي للمجلس الرئاسي وحكومته سرعة الانجاز للمهام المطلوبة منه في الفترة القصيرة حتى الموعد الانتخابي والذي اصبح يقترب رويدا”.