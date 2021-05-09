وزيرة الدولة لشؤون المرأة تقف على تحضيرات مؤتمر المرأة الليبية  

أخبار ليبيا 24

عقدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، حورية الطرمال، اليوم الأحد، اجتماعًا مع تنسيقية أعضاء هيئة التدريس، لمناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر المرأة الليبية للدراسات الحديثة 2021 والمزمع انعقاده في شهر أكتوبر القادم.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة سيكون من أبرز المؤتمر المشاركة السياسية للمرأة الليبية ودورها في الاقتصاد الوطني، وجهود مناهضة العنف ضد المرأة، وتعزيز دورها في العمل الخيري وبمؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت الطرمال، على ضرورة مشاركة المرأة الفعالة في المؤتمر وتوليها أدوارًا قيادية، كما أبدت حرصها على تمثيل أعضاء لجنة المؤتمر لربوع الوطن كافة، ومراسلة كل الجامعات الليبية لإتاحة الفرصة لكل الفئات للمشاركة في المؤتمر ولتقديم أوراقهم البحثية.