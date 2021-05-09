حكومة الوحدة الوطنية تقرر إنشاء «صندوق إعمار مرزق» بقيمة 500 مليون دينار

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية إنشاء «صندوق إعمار مرزق» يمول بقية 500 مليون دينار وفق قرار المجلس رقم 43 لسنة 2021، الصادر في الثاني من مايو الجاري.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الصندوق «سياديا» ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، يتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره بمدينة مرزق، فيما نص المادة الثانية على أن يمول الصندوق بمبلغ 500 مليون دينار.

مهام صندوق إعمار مرزق

وأوضحت المادة الثالثة أن الصندوق يهدف لإعادة إعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها بمدينة مرزق، بما يحقق الأهداف التنموية ومعالجة الأضرار الحاصلة في المباني والبنى التحتية، وحدد هذه المادة مهام صندوق إعمار مرزق على وجه الخصوص في ما يلي:

1- حصر وتقييم الأضرار التي لحقت المباني والمرافق العامة بالمدينة وإجراء الصيانة وإعمار المناطق المدمرة باستخدام كافة الوسائل وبالتنسيق مع السلطات المحلية والمؤسسات والجهات الحكومية المعنية.

2- إعداد وتنفيذ خطط وبرامج مشاريع إعادة الإعمار.

3- تنسيق الجهود بين كافة الجهات العاملة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمدينة ودعوة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للإسهام في مشاريع إعادة الإعمار أو تأهيل المنشآت والخدمات المتضررة.

4- تحديد أولويات الإعمار بما يكفل فتح المجال أمام أنشاء مناطق حضرية واستثمارية.

5- اقتراح أسس وضوابط تقدير التعويض وآلية سدادها لكل منطقة من مناطق المدينة وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

6- سداد قيمة التعويض المقدر واقتراح بدائل للتعويض النقدي لاعتمادها من مجلس الوزراء

7 – التعاقد لإجراء الصيانة، وأعمال الهدم والإزالة.

8- التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة التنفيذية المتعاقدة في شأن تنفيذ أو استكمال المشاريع الإسكانية وتخصيصها كتعويض عيني.

9- إعادة تخطيط المناطق المدمرة وتطويرها عمرانيا، بما يحقق أهداف خطة التنمية المستدامة.

ونصت المادة الرابعة على أن يكون للصندوق مجلس أمناء يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما نصت المادة الخامسة على أن «يدار الصندوق بمدير عام ونائبا له من ذوي الخبرة، يتم تسميتهما بقرار من رئيس مجلس الوزراء».

مهام المدير العام لصندوق إعمار مرزق

وحددت المادة السادسة مهام المدير العام للصندوق في مباشرة المهام والاختصاصات الآتية:

1- الإشراف على إعداد مشاريع الخطط والبرامج في مجال نشاط الصندوق وتنفيذها بعد إقرارها من مجلس الوزراء.

2- مباشرة الأعمال التنفيذية الإدارية، المالية والفنية للصندوق.

3- توقيع عقود المشروعات التي يمولها الصندوق وفقا للخطط والبرامج والنماذج وأليات العمل المقرة من مجلس الوزراء.

4- تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير.

5- تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

6 – إعداد مشروع موازنة الصندوق السنوية وحسابه الختامي.

7- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن العمليات التنفيذية للخطط والبرامج وكذلك فيما يتعلق بالمركز المالي للصندوق.

موارد صندوق إعمار مرزق

وبينت المادة السابعة من القرار موارد صندوق إعمار مرزق من خلال أربعة مصادر هي:

1- المبالغ المحصلة من فرض رسم بيع النقد الأجنبي.

2- ما يخصص له من الميزانية العامة.

3- قيمة مساهمة الشركات الأجنبية تنفيذا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية.

4- الهبات التي يتحصل عليها الصندوق.

تشكيل لجنة تعويض المتضررين في مرزق

كما نصت على المادة الثامنة من القرار على أن «تشكل لجنة للتعويضات برئاسة مندوب عن وزارة الإسكان والتعمير وعضوية مندوب عن مصلحة أملاك الدولة ومندوب عن مصلحة التسجيل العقاري، ومندوب عن مصلحة التخطيط العمراني، وثلاثة مهندسین من ذوي الخبرة لا تقل درجتهم عن الثانية عشر».

وشددت المادة التاسعة من القرار على أن «أموال الصندوق أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم»، وأوضحت المادة العاشرة أن «يكون للصندوق هيكل إداري يتكون من عدد محدود من الإدارات تحدد بقرار من مجلس الوزراء ويتم شغل الوظائف عن طريق الندب أو الإعارة».

وبينت المادة (11) من القرار أن «تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية» في حين أسندت المادة (12) لديوان المحاسبة مهمة فحص ومراجعة حسابات الصندوق وميزانياته طبقا للتشريعات النافذة.

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