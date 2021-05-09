الدبيبة يصدر قرارا بتسمية 3 وكلاء جدد لوزارة الداخلية

أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، القرار رقم (50) لسنة 2021، بتسمية وكلاء لوزارة الداخلية.
وأوضح القرار، أن الدبيبة سمى وكلاء بوزارة الداخلية، وجاءت أسماءهم كالأتي:
- فرج محمد منصور وكيلا للشؤون الفنية
- محمود عمر سعيد وكيلا للشؤون العامة
- بشير أبوالقاسم الأمين وكيلا لشؤون المدريات
وشدد القرار، على ضرورة العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه، مطالبا الجهات المختصة بتنفيذه.
وزار “عبد الحميد الدبيبة”، مساء الأمس السبت، مقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية للشئون العامة عميد “محمود سعيد” ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المدريات “بشير الأمين”.
وقالت وزارة الداخلية، في بيانها، اليوم الأحد، إن مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد “علي النويصري” وعددا من مدراء الإدارات وروؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة، شاركوا في اجتماع رئيس الحكومة، عبر تقنية الاتصال المرئي.
واطلع الدبيبة، خلال الزيارة، على سير العمل والجهود التي يبذلها أعضاء الإدارة العامة للعمليات الأمنية في أداء المهام المكلفين بها.
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