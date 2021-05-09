الدبيبة يصدر قرارا بتسمية 3 وكلاء جدد لوزارة الداخلية

أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، القرار رقم (50) لسنة 2021، بتسمية وكلاء لوزارة الداخلية.

وأوضح القرار، أن الدبيبة سمى وكلاء بوزارة الداخلية، وجاءت أسماءهم كالأتي:

فرج محمد منصور وكيلا للشؤون الفنية

محمود عمر سعيد وكيلا للشؤون العامة

بشير أبوالقاسم الأمين وكيلا لشؤون المدريات

وشدد القرار، على ضرورة العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه، مطالبا الجهات المختصة بتنفيذه.

وزار “عبد الحميد الدبيبة”، مساء الأمس السبت، مقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية للشئون العامة عميد “محمود سعيد” ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المدريات “بشير الأمين”.

وقالت وزارة الداخلية، في بيانها، اليوم الأحد، إن مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد “علي النويصري” وعددا من مدراء الإدارات وروؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة، شاركوا في اجتماع رئيس الحكومة، عبر تقنية الاتصال المرئي.

واطلع الدبيبة، خلال الزيارة، على سير العمل والجهود التي يبذلها أعضاء الإدارة العامة للعمليات الأمنية في أداء المهام المكلفين بها.