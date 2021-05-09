شركة الكهرباء: طرح الأحمال بالمنطقة الشرقية 3 ساعات

قالت الشركة العامة للكهرباء، إن المنطقتين الغربية والجنوبية من شبكة الكهرباء لن تشهدا اليوم الأحد أي ساعات طرح أحمال، بينما ستشهد المنطقة الشرقية طرح أحمال لمد 3 ساعات.

وفي سياق آخر، أفادت الشركة بسرقة 200 متر من أسلاك الكهرباء من محولات نسمة إلى محطة (11 صفر 1) بدائرة توزيع شرق بنغازي من قبل مجموعة مجهولة الهوية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من المنازل.

وفي منشور منفصل، أشارت الشركة أيضا إلى قيام مجموعة مجهولة الهوية السبت، بسرقة أسلاك كهرباء بمسافة 600 متر على خط شمس الحرية بمنطقة الحي الصناعي بتاجوراء، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء أيضا.

ولا تزال شركة الكهرباء تواجه تحدي ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية، إذ لا يكاد يمر يوم دون أن تعلن عن سرقة أسلاك بإحدى المناطق، حيث لم تفلح مناشداتها للسلطات في وضع حل لهذه الظاهرة المستمرة.