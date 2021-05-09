قزيط: تصريحات المنقوش فجرت العديد من التناقضات

حذر عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط، من تحول حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة من “حكومة وحدة” إلى ما وصفها بـ”حكومة الأجنحة المتصارعة”.

وقال قزيط في تصريح صحافي، :”تصريحات المنقوش غير المدروسة فجرت العديد من التناقضات، ووضعت البلاد مجددا على طريق الاستقطاب، وأعطت مؤشرا أنه ليس للحكومة أي سياسات موحدة تجاه أغلب القضايا. فالحكومة بدل التركيز على المشتركات أصبح كل عضو يعبر عن المواقف الأصلية للأطراف التي يمثلها مما يهدد وحدة وتماسك الحكومة. فبدل أن تكون حكومة وحدة تقترب من كونها حكومة الأجنحة المتصارعة”، بحسب تعبيره.