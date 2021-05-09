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قزيط: تصريحات المنقوش فجرت العديد من التناقضات

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

حذر عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط، من تحول حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة من “حكومة وحدة” إلى ما وصفها بـ”حكومة الأجنحة المتصارعة”.

وقال قزيط في تصريح صحافي، :”تصريحات المنقوش غير المدروسة فجرت العديد من التناقضات، ووضعت البلاد مجددا على طريق الاستقطاب، وأعطت مؤشرا أنه ليس للحكومة أي سياسات موحدة تجاه أغلب القضايا. فالحكومة بدل التركيز على المشتركات أصبح كل عضو يعبر عن المواقف الأصلية للأطراف التي يمثلها مما يهدد وحدة وتماسك الحكومة. فبدل أن تكون حكومة وحدة تقترب من كونها حكومة الأجنحة المتصارعة”، بحسب تعبيره.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • لا ليس الامر كذلك . واذا كنت من مصراته فهذا لا يسمح لك بتجاهل الواقع . ان المطالبة بخروج المرتزقة والمقاتلين لم تنفرد به السيدة المنقوش . بل كذلك السيد الدبيبة . والسيد المنفي . وغيرهم من اعضاء الحكومة ونواب الرئاسي . وراجع تصريحاتهم . لا تجد اي واحد منهم طالب ببقاء الاتراك او غيرهم . على الاطلاق .

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