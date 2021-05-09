الدبيبة يتابع سير العمل بالإدارة العامة للعمليات الأمنية

أفادت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأحد، بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، زار مساء الأمس السبت، مقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية للشئون العامة عميد “محمود سعيد” ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المدريات “بشير الأمين”.
وقالت وزارة الداخلية، في بيانها، اليوم الأحد، إن مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد “علي النويصري” وعددا من مدراء الإدارات وروؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة، شاركوا في اجتماع رئيس الحكومة، عبر تقنية الاتصال المرئي.
واطلع الدبيبة، خلال الزيارة، على سير العمل والجهود التي يبذلها أعضاء الإدارة العامة للعمليات الأمنية في أداء المهام المكلفين بها.
واستمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إلى شروح وافية حول المهام والأعمال المكلفة بها، والمشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل داخل الإدارة .
وعلى هامش الزيارة، قام الدبيبة بزيارة لمعهد التدريب التخصصي بالإدارة، حيت تفقد بعض المرافق الخاصة بالتدريب التخصصي وحضر جانب من لوحات التدريب العملياتية.
وبعدها وجه رئيس الحكومة التحية، إلى كل المشاركين في الاستقبال وحتهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لتحقيق الأمن النمودجي الذي ينتظره الشعب الليبيي.
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