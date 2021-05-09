الدبيبة يتابع سير العمل بالإدارة العامة للعمليات الأمنية

أفادت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأحد، بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، زار مساء الأمس السبت، مقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية للشئون العامة عميد “محمود سعيد” ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المدريات “بشير الأمين”.

وقالت وزارة الداخلية، في بيانها، اليوم الأحد، إن مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد “علي النويصري” وعددا من مدراء الإدارات وروؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة، شاركوا في اجتماع رئيس الحكومة، عبر تقنية الاتصال المرئي.

واطلع الدبيبة، خلال الزيارة، على سير العمل والجهود التي يبذلها أعضاء الإدارة العامة للعمليات الأمنية في أداء المهام المكلفين بها.

واستمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إلى شروح وافية حول المهام والأعمال المكلفة بها، والمشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل داخل الإدارة .

وعلى هامش الزيارة، قام الدبيبة بزيارة لمعهد التدريب التخصصي بالإدارة، حيت تفقد بعض المرافق الخاصة بالتدريب التخصصي وحضر جانب من لوحات التدريب العملياتية.

وبعدها وجه رئيس الحكومة التحية، إلى كل المشاركين في الاستقبال وحتهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لتحقيق الأمن النمودجي الذي ينتظره الشعب الليبيي.