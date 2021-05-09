الليبية للاستثمار تنتهي من إعداد التقرير النهائي عن تقييم أصولها

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، الانتهاء من إعداد التقرير النهائي عن تقييم أصولها في احتفالية نظمت بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس الرقابة الإدارية، بالإضافة لمندوبين من شركة ديلويت العالمية، وعددًا من الوزراء، والخبراء، والمستشارين، ورؤساء مجالس إدارات الجهات التابعة للمؤسسة.

وقالت المصادر، إن الجهود تكاثفت لإبراز المشروع والانتهاء من إعداد القوائم المالية النهائية، حيث عمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة والأعضاء والفريق المكلف لأكثر من سنة حتى ظهرت هذه النتائج النهائية، لافتة إلى أن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي على سير عمل المؤسسة وجهاتها التابعة.