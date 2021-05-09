«الطرمال»: نعزز جهود مناهضة العنف ضد المرأة وتعزيز دورها الخيري

عقدت وزير الدولة لشؤون المرأة «حورية الطرمال»، اليوم الأحد، اجتماعًا مع تنسيقية أعضاء هيئة التدريس، لمناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر المرأة الليبية للدراسات الحديثة 2021 والمزمع انعقاده في شهر أكتوبر القادم.

وقال الحكومة في بيان لها اليوم الأحد، إن المؤتمر سيكون من أبرز محاوره المشاركة السياسية للمرأة الليبية ودورها في الاقتصاد الوطني، وجهود مناهضة العنف ضد المرأة، وتعزيز دورها في العمل الخيري وبمؤسسات المجتمع المدني.

وشددت « الطرمال»، على ضرورة مشاركة المرأة الفعالة في هذا المؤتمر وتوليها أدوارًا قيادية، كما أبدت حرصها على تمثيل أعضاء لجنة المؤتمر لربوع الوطن كافة، ومراسلة كل الجامعات الليبية لإتاحة الفرصة لكل الفئات للمشاركة في هذا المؤتمر ولتقديم أوراقهم البحثية.