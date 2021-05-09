السفارة الألمانية تشيد بفوز شركتين من غريان بمسابقة برلين العالمية لزيت الزيتون

باركت السفارة الألمانية لدى ليبيا، أمس، فوز زيت الزيتون الليبي من مدينة غريان بالميداليتين الفضية والبرونزية في مسابقة برلين العالمية لزيت الزيتون.

وقالت السفارة الألمانية، عبر صفحتها على فيسبوك، إن الشركتين شاركتا في المسابقة بمنتج ذي جودة عالية من أشجار الزيتون في مدينة غريان، ما يدل على إمكانات ليبيا الاقتصادية الهائلة.

وأفاد المجلس البلدي غريان بأنه يعكف مع قطاع الزراعة في المدينة على إعداد وتنفيذ مشروع مضاعفة أعداد شجر الزيتون، ورفع الوعي باستثماره بالشكل الصحيح، وتحقيق الجدوى الاقتصادية العالية منه.

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