صنع الله: من الصعب عدم الالتفات لنداءات التدخل التي ترد إلينا

التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، بوفد رفيع من مدينة ترهونة.

وأشاد الوفد في بداية الاجتماع بجهود المؤسسة الوطنية للنفط في الحفاظ على وحدة وتماسك قطاع النفط في ظل كل هذه التحديات والظروف الصعبة التي مرت على البلاد وسعي المؤسسة الدؤوب لضمان استمرار تدفق النفط وزيادة الانتاج لما فيه مصلحة البلاد والدفع بعجلة التنمية والبناء داخل البلاد بأسرع وقت ممكن.

وقدم رئيس وأعضاء الوفد شكرهم وتقديرهم للمؤسسة الوطنية للنفط على اللفتة الكريمة تجاه مدينة ترهونة مؤخرا وذلك بتوفير احتياجات المستشفى الرئيسي بالمدينة بالمعدات الطبية والتجهيزات اللازمة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن، وكذلك توفير مضخات المياه وملحقاتها لحلحلة مختنق نقص مياه الشرب داخل البلدية حيث كان لهذا التدخل كل الاثر الطيب في نفوس كل اهالي مدينة ترهونة وخفف من معاناتهم بشكل كبير، وتم التطرق الى بعض المشاكل الاخرى والمختنقات التي تحتاج الى التدخل العاجل داخل البلدية.

من جانبه قال صنع الله، “على الرغم من أن بعض المدن والمناطق تعتبر بعيدة نوعا ما عن مناطق عملياتنا النفطية إلا أننا نحاول تقديم يد العون والمساعدة في الظروف الاستثنائية وفي المناطق التي تضررت من جرّاء الحروب والنزاعات كمساهمة من المؤسسة في توفير سبل العيش الكريم للمواطن الليبي اينما كان والتخفيف من معاناته اليومية والدفع باتجاه الاستقرار داخل البلاد بشكل عام وهذا ليس منة من أحد وإنما هو واجب اخلاقي على المؤسسة الوطنية للنفط، وعلى قدر ما يتاح من امكانيات ومساهمات من قبل الشركاء الأجانب”.

واضاف صنع الله، “ما تقوم به المؤسسة من تدخلات كان نتيجة لقصور واضح من الجهات والمؤسسات التابعة للدولة الليبية والمعنية بمثل هذه الأمور، ومن الصعب عدم الالتفات لنداءات التدخل والمساعدة التي ترد الى المؤسسة الوطنية للنفط وادارة التنمية المستدامة بشكل شبه يومي وخاصة الطلبات المتعلقة بأساسيات الحياة اليومية للمواطن الليبي مثل الصحة والمياه والصرف الصحي وغيرها”.