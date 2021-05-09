بقيمة 500 مليون دينار.. الحكومة تنشئ صندوقا لـ إعمار مرزق

أخبار ليبيا 24

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية إنشاء صندوق إعمار مرزق يمول بقيمة 500 مليون دينار وفق القرار رقم 43 لسنة 2021.

وتنص المادة الأولى من القرار على أن يكون الصندوق سياديا ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، يتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة مرزق، فيما نص المادة الثانية على أن يمول الصندوق بمبلغ 500 مليون دينار.

وأوضحت المادة الثالثة أن الصندوق يهدف لإعادة إعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها بمدينة مرزق، بما يحقق الأهداف التنموية ومعالجة الأضرار الحاصلة في المباني والبنى التحتية.

ويهدف الصندوق إلى حصر وتقييم الأضرار التي لحقت المباني والمرافق العامة بالمدينة وإجراء الصيانة وإعمار المناطق المدمرة باستخدام كافة الوسائل وبالتنسيق مع السلطات المحلية والمؤسسات والجهات الحكومية المعنية.

كما يهدف الصندوق إلى إعداد وتنفيذ خطط وبرامج مشاريع إعادة الإعمار، وتنسيق الجهود بين كافة الجهات العاملة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمدينة ودعوة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للإسهام في مشاريع إعادة الإعمار أو تأهيل المنشآت والخدمات المتضررة.

ويهدف الصندوق أيضا إلى تحديد أولويات الإعمار بما يكفل فتح المجال أمام أنشاء مناطق حضرية واستثمارية، واقتراح أسس وضوابط تقدير التعويض وآلية سدادها لكل منطقة من مناطق المدينة وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وسداد قيمة التعويض المقدر واقتراح بدائل للتعويض النقدي لاعتمادها من مجلس الوزراء.

كما يهدف الصندوق إلى التعاقد لإجراء الصيانة، وأعمال الهدم والإزالة، والتنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة التنفيذية المتعاقدة في شأن تنفيذ أو استكمال المشاريع الإسكانية وتخصيصها كتعويض عيني، وإعادة تخطيط المناطق المدمرة وتطويرها عمرانيا، بما يحقق أهداف خطة التنمية المستدامة.