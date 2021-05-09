بعد اختياره رئيسا للمخابرات.. شكشك لـ”المجلس الرئاسي: العايب متهم بقضايا غش وتحويل عقود لشركة تركية

أرسل رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك تحفظا للمجلس الرئاسي بشأن تكليف حسين محمد خليفة العايب بمهام رئيس جهاز المخابرات، كما طالبهم بإعادة النظر في القرار.

وقال خطاب شكشك، بالإشارة إلى قراركم رقم (17) لسن 2021م بشأن تكليف بمهام والذى جاء بمادته الأولي، يكلف حسين محمد خليفة العايب بمهام رئيس جهاز المخابرات الليبية ‎،‏وإعمالا للقانون رقم (19) لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة، فقد تبين تورط المذكور أعلاه بصفته رئيس مجلس الإدارة و المدير العام للشركة الدولية

للتنمية و الاستثمار المساهمة بالمشاركة معأخرين في عملية غش و تحايل على الدولة الليبية بقصد الحصول على عقود من جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق تتجاوز قيمتها (800) مليون دينار لصالح شرك جنكيز للإنشاءات و التجارة و الصناعة التركية سعيا منهم لتحقيق منافع شخصية.

وتابع خطاب شكشك، وحيث أن ديوان المحاسبة باشر التحقيق يا ملف القضية في 17 مارس 2019، من خلال تشكيل لجنة بموجب قرار رئيس الديوان رقم (137) لسن 2019م وقد تمت مخاطبة إدارة القضايا بموجب كتاب الديوان رقم (19-2534 ) بتاريخ 2019-05-7م للطعن على الحكم التحكيمى الصادر لصالح شركة جنكيز وارفق كاف المستندات الدالّة على ذلك ؛ كما تم احالة نسخة من الملف إلى السيد النائب العام.

واستطرد، عليه وحفاظاً على مصلحة الدولة الليبية يؤمل منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإعادة النظر في قراركم المشار إليه بالسحب ؛ خاصة وأن إدارة قضايا الدولة تباشر دعوى بطلان الحكم التحكيمي أمام محكمة استئناف باريس ؛ كانت تصرفات المذكور سببا ا حصول شركة جنكيز للإنشاءات و التجارة و الصناعّ التركية على هذا الحكم .