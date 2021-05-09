عبر موقعها الرسمي.. «الخارجية» تقدم خدمة جديدة لليبيين بالخارج

قدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر موقعها الرسمي، خدمة جديدة للمواطن الليبي الموجود خارج البلاد، يمكن من خلالها أن يحصل على مساعدة السفارة أو البعثة الليبية في مكان وجوده وذلك من خلال تعبئة النموذج المنشور على صفحة الوزارة تحت فقرة (خدمة “بيانات السفر”).

وأكدت الوزارة أن تلك “الخدمة تقدمها لمواطنيها أثناء تواجدهم خارج البلاد لتمكن البعثات من التواصل مع المواطنين في حالات الضرورة وفي حال عدم وجود سفارة ليبيا في الدولة المتواجدين بها، يرجى اختيار أقرب سفارة للدولة من مكان تواجدهم حاليا مع ضرورة توضيح مكان التواجد الحالي في حقل نص الرسالة”.

وأوضحت الوزارة طريقة طلب المساعدة في حال مواجه المواطن لأي صعوبات أثناء سفرهم عبر نفس الصفحة.