امغيب يطالب الدبيبة بإعلان موقفه من التشكيلات المسلحة

طالب عضو مجلس النواب سعيد امغيب، بعدم صرف أي ميزانية للحكومة قبل معرفة موقف رئيس الحكومة مما وصفها بـ”المليشيات”، ودعا إلى إخراجها من طرابلس وفتح كل الطرق التي تسيطر عليها.

وقال امغيب إن قادة “المليشيات” دخلوا في حالة من السكون المريب والغريب، بعدما نالت الحكومة الثقة، في مدينة سرت، ولم تخرجهم منها إلا تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ثم قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بتعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات العامة.

واستنتج امغيب أن قادة “المليشيات” كانوا ينتظرون معرفة توجه المجلس الرئاسي وبعض وزراء الحكومة، كما كانوا ينتظرون اعتماد الميزانية لكي يرجعوا إلى عاداتهم القديمة في ابتزاز الوزراء وتخويفهم والضغط عليهم بسبب ومن دون سبب تحت شرعية” الثوار”، واعتبر امغيب أن أول ما سيتم صرفه أو نهبه من الميزانية، هي الأموال التي طلبوها لفتح الطريق الساحلية.

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