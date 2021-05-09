النائب العباني: لا أمن وأمان في مدينة مدججة بالسلاح

اعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني، أن انتشار السلاح وحمله من جماعات لا تأتمر بأوامر الدولة، يزيد من سطوة “المليشيات وعتو بارونات الحرب ورقعة الانفلات الأمني وانتشار الجريمة”، على حد وصفه.
وأضاف العباني في تصريح لقناة “NEWS 218″، أنه “لا أمن ولا أمان ولا سلم ولا سلام في مدينة مدججة بالسلاح يمتشقه أشخاص خارج سلطة الدولة”.
وأكد أن وجود “مليشيات” في مدن معينة يخرجها عن القدرة على استيعاب سلطة الدولة التي تحتاج إلى بيئة آمنة لتتفاعل وتنتج.
وجدد العباني تأكيده رفض المظاهر المسلحة خارج سلطة الدولة ومطالبته بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة عن الأراضي الليبية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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