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النائب العباني: لا أمن وأمان في مدينة مدججة بالسلاح

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني، أن انتشار السلاح وحمله من جماعات لا تأتمر بأوامر الدولة، يزيد من سطوة “المليشيات وعتو بارونات الحرب ورقعة الانفلات الأمني وانتشار الجريمة”، على حد وصفه.

وأضاف العباني في تصريح لقناة “NEWS 218″، أنه “لا أمن ولا أمان ولا سلم ولا سلام في مدينة مدججة بالسلاح يمتشقه أشخاص خارج سلطة الدولة”.

وأكد أن وجود “مليشيات” في مدن معينة يخرجها عن القدرة على استيعاب سلطة الدولة التي تحتاج إلى بيئة آمنة لتتفاعل وتنتج.

وجدد العباني تأكيده رفض المظاهر المسلحة خارج سلطة الدولة ومطالبته بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة عن الأراضي الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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