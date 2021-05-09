وزير الصحة يبحث المشاكل التي تواجه الاستشاريين وسُبل وبرامج توطين العلاج واستعراض الصعوبات التي تواجه عمل القطاع وتنظيم العلاج بالداخل والخارج

بنغازي 09 مايو 2021 (وال)- أقيم بمركز بنغازي الطبي أمس السبت، اجتماع وزير الصحة الأستاذ الدكتور علي الزناتي مع الاستشاريين الطبيين بالمدينة، وذلك لمناقشة عدة نقاط منها حلحلة كافة المشاكل التي تواجه الاستشاريين والاقتراحات لحلها، ومناقشة سُبل وبرامج توطين العلاج واستعراض الصعوبات التي تواجه عمل القطاع الطبي، بالإضافة لتنظيم العلاج بالداخل والخارج.

وقال وزير الصحة الدكتور علي الزناتي في تصريح لمكتب الإعلامي بالمركز الطبي، إن “هذا الاجتماع الأول وسيكون هناك اجتماعات أخرى، وسنكون عدة لجان للعلاج بالخارج في عدة تخصصات منها الجراحة العامة، وجراحة العظام وجراحة الأورام وأمراض القلب، وغيرها في كل التخصصات لاختيار الحالات التي تحتاج علاج بالخارج، وسيكون هناك اجتماعات أخرى مع اللجنة العليا الأيام القادمة والاستشاريين الطبيين بمدينة بنغازي”.

وأضاف الزناتي : “هدف اجتماعنا هو تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وتوطين العلاج من ضمن أساسيات تحسين الخدمة للمرضى، والاستعانة بالعناصر الطبية الليبية المتخصصة، شيء مهم وكبير لما يملكه الطبيب الليبي من خبرة وكفاءة”.

وأكد الزناتي على عدة توصيات في الاجتماع ألا وهي “ليس من مهام لجنة العلاج بالخارج أو الداخل توفير الدواء للمرضى، بل هي مسؤولية الإمداد الطبي وإدارة الصيدلة والمعدات بوزارة الصحة، ويجب على كل قسم أن يقوم بتدريب العاملين به سواء تدريب داخلي أو نقوم ببعثة المتدربين للخارج، ليتم تدريبهم وهى مسؤولية إدارة تدريب الموارد البشرية بوزارة الصحة، معايير العلاج بالخارج يجب الكشف على المريض أولا، لتكون هناك مصداقية وشفافية، معايير استجلاب أطباء زوار يكون الاستجلاب عن طريق احتياجنا لتخصصات معينة، وعن طريق طلب الأطباء في لجنة توطين العلاج بالخارج وبين وزارة الصحة معًا، وأما بالنسبة للعنايات الفائقة نحتاج للزيادة السعة السريرية بها، لتتمكن العناصر الطبية من تأدية عملها بشكل جيد”.

وأضاف الوزير: “يجب تحسين المراكز الصحية وساعات العمل فيها أمر مهم جدًا، وإعطاء فرصة للجراحين للقيام بعملهم، وأما بالنسبة لمشكلة نقص التمريض، حيث أكدت مدير عام المركز الطبي الدكتور فتحية العريبي أنه يوجد عدد كبير من خريجي التمريض في مدينة بنغازي، يجب إعادة توزيعها على المراكز الصحية العامة، الأمر الأكثر أهمية هو بدءا من اليوم ( فصل أدوية الأورام )، إي لا علاقة للجان العليا بتوفير الأدوية كما أسلفت هي مهمة الإمداد الطبي الأولى”. (وال) إ م

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