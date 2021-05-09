الزناتي يبحث احتياجات بنغازي العلاجية في اجتماع بالمدينة

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الزناتي، مع الاستشاريين الطبيين في بنغازي ورئيس ديوان المنطقة الشرقية وعدد من مديري المستشفيات والمرافق الصحية بالمدينة، اليوم الأحد، لمناقشة الاحتياجات المطلوبة لتوطين العلاج وآلية تنظيم ملف العلاج بالداخل والخارج.

وقالت الوزارة إن الاجتماع «الاستثنائي» تطرق إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه الاستشاريين والمقترحات الممكنة لحلها، إضافة إلى الصعوبات والعوائق التي تواجه القطاع الصحي.

وشدد الزناتي على «ضرورة وضع الحلول المناسبة لجميع العراقيل والمشاكل التي تساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية للمرضى».

وأشار إلى أهمية «معالجة مشكلة النقص الحاصل في الأدوية، خاصة أدوية الأورام»، كما وعد بأن الأدوية ستتوفر بعد عيد الفطر «بعد التعاقد وإعطاء الإذن لاستيراد احتياجات مرضى الأورام من أدوية ومعدات».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا