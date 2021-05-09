«السعيدي»: اقتحام الإخوان وأنصارهم لـ «الرئاسي» دليل على أنهم لا يريدون الاستقرار لليبيا 

قال عضو مجلس النواب الليبي النائب علي السعيدي، إن وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، “عبرت عن مطلب الشعب الليبي بمغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية”.

وأضاف «السعيدي» في تصريح خاص لـ «النهار العربي»، “ما قامت به جماعة الإخوان وأنصارهم باقتحام المجلس الرئاسي لإقالة الوزيرة ورئيس الاستخبارات حسين العايم، يدل على أن هذه الجماعة التي غيرت اسمها لا تريد الاستقرار لليبيا”.

وأوضح “أن المنقوش تريد بالفعل السير بما صرحت به لكنها لا تملك قوة تنفيذه، ولدينا مخاوف من الانجرار وراء الانقسام واطالة أمد الازمة، طالما لم تنل جماعة الإخوان السلطة في ليبيا”.

وختم «السعيدي» تصريحه مشدداً على “ضرورة حل كل الميليشيات ودعم الجيش الوطني الليبي”.