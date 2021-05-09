جهود توعوية بأهمية الانتخابات في البيضاء وسمنو

أقيمت ورشة في مدينة البيضاء بإشراف منظمة زهرة الشمس للثقافة والتنمية، حول التوعية بأهمية الانتخابات وحث المواطنين على المشاركة.

والتأمت الورشة بالتعاون مع مؤسسة الريادة للتدريب وجامعة المستقبل، وتتركز على توعية الناخبين وتثقيفهم بأهمية العملية الانتخابية، كما ركزت الورشة على ضرورة المشاركة في الانتخابات، والتعريف بأهم القوانين الانتخابية.

كما نظم التجمع الوطني في فزان جلسة حوارية، أقيمت في منطقة سمنو، في بلدية وادي البوانيس، بالتعاون مع منظمة ممكن، مستهدفة المجلس البلدي السابق والحالي واللجنة الفرعية المشرفة على انتخاب المجلس البلدي البوانيس وعددا من النشطاء.

وناقش المجتمعون خلال الجلسة عددا من المواضيع أهمها قانون الحكم المحلي رقم 59 الخاص بانتخابات المجالس البلدية الصادر عام 2014 والتعديلات التي أجريت عليه خلال عام 2019 ، كما تم التطرق إلى المفارقة بين الانتخابات بنظام الفردي ونظام القائمة، وفي نهاية الجلسة، صدرت توصيات من شأنها تطوير العملية الانتخابية.

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